COVID-19 : 80 % des Ontariens admissibles sont doublement vaccinés

L’Ontario rapporte 640 nouveaux cas de coronavirus samedi. Par ailleurs, plus de 80 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu leurs deux doses de vaccins contre la COVID-19.

Les trois quarts des nouvelles infections signalées samedi (485) concernent des individus qui ne sont pas entièrement vaccinés ou dont le statut vaccinal n’est pas connu, selon la ministre de la Santé Christine Elliott.

La santé publique rapporte aussi 10 décès de plus, dont 4 décès survenus il y a plus d’un mois qui ont été ajoutés au nombre cumulatif à la suite d’un nettoyage des données.

Une tendance encourageante : les cas actifs ont encore diminué dans la province. On en recense maintenant 5583 (-164). Quelque 794 Ontariens de plus sont considérés comme rétablis.

Le nombre de patients atteints de la COVID aux soins intensifs a aussi baissé depuis le dernier bilan : on en compte 178, dont 171 personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées ou dont on ne connaît pas le statut vaccinal.

Vaccination

La province a franchi samedi le cap symbolique de 80 % d’Ontariens admissibles pleinement vaccinés.

De plus, 85,7 % des gens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose, et au total, ce sont 21 614 205 doses de vaccins contre la COVID-19 qui ont été administrées en Ontario depuis le début de la campagne d’immunisation.

Certaines mesures assouplies

De nouvelles limites de capacité sont entrées en vigueur samedi dans certains lieux de divertissement où une preuve de vaccination est exigée.

Cette décision a été prise sur l'avis du médecin hygiéniste en chef, selon la province, alors que les indicateurs de santé publique et de soins de santé se stabilisent et que le passeport vaccinal est maintenant en place.

La capacité maximale est donc maintenant passée à 50 % ou 10 000 personnes pour les salles de concert, théâtres, cinémas, centres de congrès et événements sportifs intérieurs. À l'extérieur, la capacité maximale est portée à 75 % ou 15 000 personnes si les clients sont debout, et jusqu’à 30 000 personnes là où les clients sont assis.

Les Blue Jays pourront accueillir 30 000 spectateurs, puisque le Centre Rogers est considéré comme un stade extérieur. Photo : La Presse canadienne / Carlos Osorio

C’était une demande d’équipes sportives, notamment les Blue Jays de Toronto, qui espéraient pouvoir accueillir plus de spectateurs au centre Rogers pour leurs derniers matchs de la saison.

Par ailleurs, une preuve de vaccination sera désormais exigée dans tous les lieux extérieurs dont la capacité maximale normale est de 20 000 personnes ou plus.