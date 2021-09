Une quatrième candidate à la mairie d’Alma

Elle l'a confirmé vendredi alors qu'elle prenait part à la marche pour le climat à Alma.

Il s'agit d'une deuxième tentative en politique pour elle, alors qu'elle avait défendu les couleurs de Québec solidaire lors des élections provinciales en 2018 dans la circonscription de Lac-Saint-Jean. Elle avait obtenu près de 15 % des voix lors du suffrage qui avait couronné Éric Girard de la Coalition avenir Québec.

Quatre candidats sont sur les rangs pour le moment pour succéder le 7 novembre prochain au maire actuel, Marc Asselin, qui ne sera pas de la partie. La première à se lancer avait été la conseillère municipale Sylvie Beaumont. Elle a été suivie par un conseiller actuel, Jocelyn Fradette, et une ancienne conseillère, Lucille Gagnon. La date limite pour annoncer sa candidature est le 1er octobre à 16 h 30.

En 2017, le maire Asselin avait été élu sans opposition, car personne n'avait posé sa candidature pour l'affronter. Il s'agira donc de la première élection pour le poste de maire à Alma depuis 2013.

Quand j'étais jeune, un jour, j'ai appris que nous étions la Ville de l'Hospitalité et j'étais fière. J'étais vraiment fière de ça et j'ai envie qu'ensemble on redéfinisse c'est quoi la Ville de l'Hospitalité. À ce moment-là, on parle d'équilibre, pour le niveau de vie, la qualité de vie aussi, d'où le lien avec l'environnement et aussi tout le milieu social. Si on veut être attractif, si on veut que les gens restent, ça prend cet équilibre. On peut donner des emplois de qualité, mais si on ne leur offre pas une belle vie, une qualité de vie, bien on perd notre temps , a-t-elle exprimé en entrevue en marge de la marche vendredi matin.

Manon Girard est la fondatrice du café communautaire L'Accès, à Alma. Ceci lui avait d'ailleurs valu d'être nommée Personnalité du mois Radio-Canada/Le Quotidien en juin 2019.

Avec des informations de Catherine Gignac