Élections municipales : Jean Lamarche vante son bilan

Celui qui sollicite un nouveau mandat mise sur ses réalisations pour convaincre les électeurs.

Parmi celles-ci, Jean Lamarche souligne les réfections de la salle J.-Antonio-Thompson, de l’aérogare et du port de Trois-Rivières.

Il se félicite également de l’acquisition de l’équipe de hockey les Lions, ainsi que d’avoir mené à terme la construction du Colisée Vidéotron.

Pour l’avenir, Jean Lamarche propose de consolider les acquis de Trois-Rivières et de miser sur la notoriété de la Ville.

L’amphithéâtre et le Colisée, ce sont des projets qu’on est en train de payer présentement. On va s’occuper de ceux-là. On les met en valeur, on s’arrange pour qu’ils rayonnent et on a un retour sur l’investissement, notamment avec les Lions et le Cirque du Soleil qui nous permettent d’être vus partout à travers le Canada.

Une citation de :Jean Lamarche, maire sortant et candidat à la mairie de Trois-Rivières