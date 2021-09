Bientôt de 200 nouveaux logements en Gaspésie, dont 54 d’ici l’été 2022

Le directeur général du groupe, Ambroise Henry, explique toutefois que la construction est ralentie par l'accès aux matériaux, plus ardu depuis le début de la pandémie, ainsi qu'à la rareté de main-d'œuvre.

Il y a beaucoup de pression sur l’écosystème de la construction, et les professionnels sont très occupés. On aura beau vouloir construire plus, mais il y a une limite. Dans nos appels d'offres, on voit très bien qu’il y a des entrepreneurs qui ne se présentent plus pour soumissionner , justifie-t-il en entrevue à Bon pied, bonne heure vendredi.

Au cours des derniers mois, quelques chantiers ont été annoncés à Gaspé et aux Îles-de-la-Madeleine. M. Henry estime que ces nouvelles constructions sont une bonne nouvelle pour la population qui peine à trouver un logis dans la région.

Actuellement, du logement, ça en prend pour toutes les classes sociales de la Gaspésie et des Îles. Il faut se réjouir des projets qui ont été annoncés , lance le directeur général.

À partir du programme AccèsLogis, le Groupe ressource en logements collectifs travaille à construire un immeuble de 30 logements pour personnes en légère perte d'autonomie, près du terrain de golf de Chandler. Un autre chantier est aussi commencé pour offrir 24 logements à Port-Daniel-Gascons.

Ces constructions visent une clientèle plus âgée, mais cette clientèle délaissera des maisons et des appartements. Donc ça vient donner une bouffée d’air au marché immobilier qui est vraiment à bout de souffle. Une citation de :Ambroise Henry, directeur général, Groupe ressource en logements collectifs

On a des choses extrêmement intéressantes qui se brassent actuellement. On travaillera aussi dans les prochaines semaines sur un plan d’affaires avec, entre autres, un regroupement de coopératives forestières dans la Baie-des-Chaleurs qui veut produire du logement abordable pour l’installation durable de travailleurs , ajoute-t-il.

Ambroise Henry soutient que toute la collectivité doit travailler main dans la main à construire des logements abordables puisqu'il s'agit, selon lui, d'un enjeu qui frappe directement la rareté de main-d'œuvre.