Étienne Saint-Amant transforme des photos à l’aide de formules mathématiques

Le résultat de ces quatre oeuvres, sous le thème des quatre saisons, a été dévoilé vendredi à la station de ski du mont Orford.

Les quatre photos avec lesquelles l'artiste a travaillé sont les oeuvres gagnantes d'un concours sur le paysage changeant de la montagne au fil de l'année, organisé par l'administration du mont Orford.

Isabelle Bernier (printemps), Jean-François Paquette (automne), François Côté (hiver) et Sébastien Bouchard (été) ont été les photographes lauréats du concours.

Bien qu'il soit habitué de créer des oeuvres à l'aide de moyens technologiques, le spécialiste de l'art scientifique a dû relever un défi de taille pour arriver à ce résultat.

C'est tout un défi de composer avec des oeuvres d'art en soi pour créer une autre oeuvre. Comme ce sont les photos gagnantes d'un concours, on a vraiment quelque chose d'impeccable comme canevas de départ. Nous, les artistes, on est habitués de commencer avec rien, un canevas blanc , explique M. Saint-Amant.

Je me sens grandi comme artiste, d'avoir pu m'imposer en laissant la place à un autre artiste pour devenir co-auteur des oeuvres. Une citation de :Étienne Saint-Amant, artiste scientifique

Par ailleurs, les oeuvres de ce mathématicien créatif auront leur place de choix au mont Orford. Elles seront accrochées au chalet principal de l'endroit.

Étienne Saint-Amant a créé ces oeuvres à partir de procédés mathématiques. Photo : Radio-Canada