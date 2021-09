Une nouvelle cible concernant les délais à la CNESST suscite la méfiance

Moins de deux ans après avoir été sévèrement critiquée pour ses délais de traitement anormalement longs , la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est maintenant accusée de jouer avec ses chiffres pour mieux paraître.

Dans sa planification stratégique 2020-2023, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail s’était donné pour objectif de répondre à 100 % des réclamations de travailleurs accidentés ou malades dans un laps de temps de 60 jours en 2020, 50 jours en 2021, 30 jours en 2022, puis 20 jours en 2023.

Toutefois, Radio-Canada a constaté que cet objectif a été modifié, sans tambour ni trompette, en juillet dernier : une nouvelle version de la planification stratégique a été mise en ligne sur le site web de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .

Désormais, l’organisme n’entend plus répondre à 100 % des réclamations dans un délai précis, mais seulement à une majorité d’entre elles.

De plus, des délais différents ont été établis selon qu’il s’agit d’un dossier d’accident du travail (maximum de 15 jours) ou de maladie professionnelle (maximum de 60 jours).

Notre perception, c'est qu'on tente de modifier les chiffres pour que tout le monde soit un petit peu perdu là-dedans , critique Roch Lafrance, secrétaire général de l’Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM).

Au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), le président général va jusqu’à qualifier la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail d’employeur ratoureux .

De changer des cibles, de ne pas faire attention à ce qui avait été pris comme engagement auparavant et de modifier le tout pour pouvoir, après ça, dire qu'on a une bonne fiche, une bonne évaluation, c'est bizarre. Une citation de :Christian Daigle, président général du SFPQ

Mieux refléter la réalité

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail se défend d’avoir adopté de nouvelles cibles pour bien paraître. Le vice-président à l’indemnisation et à la réintégration au travail, Claude Beauchamp, explique plutôt que la cible d’origine était problématique .

M. Beauchamp rappelle que la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail n’est pas la seule organisation impliquée dans le traitement des réclamations des travailleurs. En ce sens, respecter les délais n'est pas entièrement de son fait, plaide-t-il.

Dans certains dossiers, la lésion, c'est un cancer. Nous devons recevoir des dossiers médicaux pour pouvoir traiter cette réclamation-là. Une citation de :Claude Beauchamp, vice-président à l'indemnisation et à la réintégration au travail, CNESST

Parfois, le délai de réception de ces dossiers [médicaux] peut prendre un certain temps , illustre M. Beauchamp, ce qui explique pourquoi il serait impossible de répondre à 100 % des réclamations dans un temps défini.

La modification de la planification stratégique de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a été approuvée par le Conseil du trésor, ajoute M. Beauchamp. Par courriel, le cabinet du ministre du Travail, Jean Boulet, soutient que tout a été fait dans les règles de l’art.

La modification apportée à la planification stratégique et entérinée par le CA de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail est mentionnée dans le Rapport de gestion annuel de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail que nous avons déposé à l’Assemblée nationale en juin 2021.

Le ministre Boulet avait d'ailleurs lui-même exigé que la situation soit corrigée, l'an dernier, après que les déboires de la CNESST eurent fait la manchette.

Précarité

Toutes ces explications laissent le secrétaire général de l’ UTTAMUnion des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades sur sa faim. Quand la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail néglige de donner rapidement un verdict pour un certain nombre de réclamations, les travailleurs accidentés en paient le prix, selon Roch Lafrance.

Ils n'ont pas les moyens de survivre pendant des semaines et des mois sans revenus et donc les délais, quand on voit les cibles, de 15 jours ou de 60 jours dépendamment du type de lésion, ça nous apparaît un petit peu exagéré.

Lorsqu'en plus on baisse les pourcentages, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être échappés là-dedans. Une citation de :Roch Lafrance, secrétaire général de l'UTTAM

M. Lafrance s’étonne par ailleurs que les réclamations pour surdité professionnelle soient exclues de la cible maximale de 60 jours, alors qu’elles représentent une proportion importante des dossiers de maladies professionnelles.

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail affirme que ses délais de traitement sont en baisse. Les plus récentes données démontrent que la moyenne pour obtenir un verdict à la suite d’un accident du travail était de 41,2 jours et, pour une maladie professionnelle, de 92,1 jours.

Le vice-président à l’indemnisation, Claude Beauchamp, admet qu’il y a actuellement 18 000 dossiers en attente, soit environ 2000 de plus que lorsque la crise des délais a éclaté, il y a environ deux ans.

Or, M. Beauchamp explique que cela est dû aux nombreux dossiers de réclamations liés à la COVID-19, qui doivent être traités de manière prioritaire.

Les inventaires qui sont liés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles sont en diminution. Une citation de :Claude Beauchamp, vice-président à l'indemnisation et à la réintégration au travail, CNESST

Radio-Canada a tenté d’obtenir les chiffres précis, mais au moment d’écrire ces lignes, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ne les avait toujours pas fournis.

Ces dernières années, par ailleurs, le nombre d’agents d’indemnisation à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail était relativement stable. L'organisme se targue cependant d'en avoir embauché près de 300 au cours de la dernière année, pour un total de 907 agents d'indemnisation sur les listes de paie, à l'heure actuelle.

Le président général du SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec se méfie toutefois de ces chiffres, car selon lui, ils ne reflètent pas les démissions, les départs à la retraite et les arrêts de maladie.

Ce qu'il faudrait faire, c'est embaucher pour pouvoir atteindre les cibles qu'on s'est fixées à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail . C'est ça qu'il manque actuellement à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail : c'est des effectifs , assure Christian Daigle.