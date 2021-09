Une première victoire conservatrice depuis 2011 à Terre-Neuve-et-Labrador

Le dépouillement des voix s’est terminé vendredi dans la circonscription de Coast of Bays—Central—Notre Dame, dans le centre de l’île de Terre-Neuve.

La victoire du candidat conservateur Clifford Small a été confirmée, par 264 voix sur son adversaire du Parti libéral.

Avec 14 177 voix et 47,3 % des suffrages, Clifford Small est élu député pour la première fois.

Gander—Grand Falls—Windsor (2006-2015) et Coast of Bays—Central—Notre Dame (2015-2021). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Il défait le libéral Scott Simms, qui détenait un siège depuis 2004 dans cette région et avait été élu à six reprises. Cette fois, il a terminé deuxième avec 13 579 voix et 45,4 % du vote.

Avec 2186 votes reçus pour un peu plus de 7 % des voix, le candidat Jamie Ruby du NPDNouveau Parti démocratique a terminé troisième.

C’est la première fois depuis l’élection de Peter Penashue en 2011 dans Labrador que le Parti conservateur fait élire un député fédéral dans la province, et la première fois sur l’île de Terre-Neuve depuis l’élection générale de 2006.

Deux fois plus de députés conservateurs en Atlantique

Le décompte des votes à l’élection fédérale du 20 septembre est maintenant terminé dans toutes les circonscriptions de l’Atlantique.

Les conservateurs ont doublé leur députation en faisant élire 8 candidats — quatre au Nouveau-Brunswick, trois en Nouvelle-Écosse, un à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les libéraux, qui doivent former un gouvernement minoritaire à Ottawa, ont récolté 24 sièges sur 32 dans les quatre provinces de l’Atlantique, deux de moins qu’au scrutin général précédent.