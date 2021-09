Si elle ne pouvait prédire les répercussions exactes du plan de 1 milliard de dollars dévoilé jeudi, Mme Gravel s'est dite d’avis que les primes de 12 000 $ à 18 000 $ promises par Québec ne mineront pas nécessairement la popularité des agences.

Les incitatifs qu’il y a sur la table, c’est pour attirer des gens qui vont travailler à temps plein , a-t-elle noté en entrevue à Midi info. Les gens qui travaillent en agences, ce sont des gens qui veulent travailler à temps partiel, qui veulent aller prêter main-forte et qui veulent le faire également avec un horaire un peu plus souple.

En plus des primes pour les travailleuses qui voudront se consacrer à la profession à temps plein dans le système public, le gouvernement Legault veut offrir les horaires moins attirants – les soirs, les nuits et les fins de semaine – aux agences. Or, c’est exactement ce qu’on a toujours fait , a fait valoir Mme Gravel.

On ne peut pas les inventer, les quarts de travail. On ne peut pas non plus exiger des horaires pour nos employés : nous répondons aux demandes qui sont faites. Une citation de :Hélène Gravel, présidente de l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec

L’immense structure que constitue le réseau de la santé peut également expliquer le désengagement des infirmières, a estimé plus tôt cette semaine l’ex-ministre de la Santé Réjean Hébert.

C’est là un facteur parfois sous-estimé qui favorise aussi les agences au-delà du salaire ou des horaires, a souligné Hélène Gravel.

On est de petites structures. Nos employées se sentent entourées. On prend un soin précis et précieux à mieux les connaître pour nous ajuster nous aussi à leurs besoins quotidiens , a indiqué celle qui dirige également une agence comptant quelque 500 employées.

Les entreprises membres de l' EPPSQAssociation des entreprises privées de personnel soignant du Québec emploient environ 15 000 personnes, a-t-elle aussi précisé.

Selon des données compilées par Radio-Canada, 2,7 % de l’effectif infirmier de la province travaille principalement pour des agences privées, une proportion qui a crû dans les dernières années.