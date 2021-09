La vaccination obligatoire pour les employés du Manitoba commence le 18 octobre

L'ordonnance s’applique à tout fonctionnaire en contact direct et régulier avec des populations vulnérables.

Les employés qui ne seront pas pleinement immunisés devront avoir obtenu un résultat négatif au test COVID-19 dans les 48 heures précédentes pour pouvoir se rendre au travail. La province utilisera des tests rapides de dépistage antigénique pour satisfaire à cette exigence, a déclaré le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin lors d’une séance d’information en ligne avec les journalistes.

En août, la province annonçait que d’ici le 31 octobre, cette mesure allait entrer en vigueur.

Les nouvelles règles s’appliquent aux travailleurs suivants : Le personnel soignant, des centres de soins personnels et ceux qui offrent des soins à domicile

Le personnel scolaire

Le personnel des établissements de garde d’enfants agréés

Les fonctionnaires qui ont régulièrement un contact direct et permanent ou prolongé avec des populations vulnérables

Le personnel des services à l’enfance et à la famille

Personnel des organismes subventionnés en contact direct avec les populations vulnérables

Le personnel paramédical

Les tests de dépistage se feront jusqu’à trois fois par semaine pour un employé à temps plein et il devra toujours fournir un résultat négatif. Si un résultat positif est diagnostiqué, il devra s’isoler pendant 10 jours et présenter un résultat négatif pour reprendre le travail.

Une fois que les employés non vaccinés auront été vaccinés et qu’ils pourront prouver qu’ils ont été immunisés, ils ne devront plus subir de tests réguliers.

Des tests rapides seront disponibles sur les lieux de travail pour les employés non vaccinés.

Cette nouvelle ordonnance de santé publique ne s’applique pas aux entreprises privées et aux organisations à but non lucratif.

Pour un employé qui refuserait de se faire vacciner ou de faire les tests, la province indique qu’elle tentera de travailler avec l’employé pour l’aider à comprendre ses hésitations et aider à trouver une solution . À ce point-ci, elle n’envisage pas de congédiement.

En août, le Dr Roussin faisait valoir que cette obligation de vaccination n’est pas une condition à l’emploi.