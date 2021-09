Trèva Cousineau : francophone sans titre

Du haut de ses 84 ans, cette personnalité de la francophonie ontarienne a été membre de quantité de conseils scolaires, comités et commissions; elle a conseillé des ministres et dirigé nombre d’organismes. Jamais la dernière pour faire avancer la cause des francophones de l’Ontario, on lui a donné les étiquettes « d’infatigable militante » et de « figure de proue », mais celle apposée en 2012 par le chroniqueur Denis Gratton, donne toute la mesure du personnage : le « bouclier de la francophonie ».