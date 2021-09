Des centaines de travailleurs en CPE manifestent à Sherbrooke

Des éducatrices aux autres membres du personnel des CPECentre de la petite enfance de la région, les travailleurs sont unanimes : ils se disent épuisés de travailler dans les conditions actuelles.

Ça me fait penser beaucoup à l'état des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , il y a 5 ans, où là, ça se voyait. Le monde quittait, ils n'en pouvaient plus. Dans les CPECentre de la petite enfance , j'ai ce même sentiment, le monde est au bout [du rouleau]. Avec la non-reconnaissance, les problèmes d'avoir assez de personnel, les surcharges, et là arrive la pandémie, la cerise sur le "sundae". Alors c'est clair qu'il y a une fatigue générale , indique le président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) affiliée à la CSNConfédération des syndicats nationaux , Jeff Begley.

Ça fait 17 ans. [...] Je pense juste à prendre ma retraite parce que j'en ai assez. Une citation de :Daniel Brousseau, cuisinier en CPE

La hausse du salaire de 20 % des travailleurs en CPECentre de la petite enfance est une des demandes principales de ce mouvement de grève.

On ne se sent pas reconnus du tout. Les gens, ils n'ont pas idée du travail qu'une éducatrice doit faire, et comme on dit, tout se joue de 0 à 5 ans pour les jeunes enfants. C'est le temps que le gouvernement fasse un rattrapage salarial , a souligné Manon Giguère, une éducatrice rencontrée à la manifestation.

Plusieurs manifestants avaient confectionné des affiches sur lesquelles des revendications étaient inscrites. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussière

De nombreux employés revendiquent également le respect du nombre maximum d'enfants à la charge d'une éducatrice.

On se fait dire que le ratio, c'est un ratio global appliqué dans un établissement. Ça prend un ratio par éducatrice, comme c'est écrit dans la Loi , déplore la présidente du Syndicat des travailleuses des CPE de l'Estrie, Lise Deschênes.

Les ratios, il faut les respecter. On ne peut pas avoir des éducatrices qui continuent d'être à bout de souffle comme ça. Une citation de :Lise Deschênes

Un calvaire pour les parents

À ces conditions décriées s'ajoute la pénurie de main-d'oeuvre. D'ailleurs, si ce manque criant de personnel mène la vie dure aux travailleurs et travailleuses, il est également difficile à vivre pour les parents.

Il y a une panoplie de parents, si vous regardez dans votre entourage, qui sont présentement en attente d'avoir une place [dans un milieu de garde] parce que faute d'avoir des travailleuses, ça fait en sorte qu'on n'est pas en mesure d'offrir le service dans les CPECentre de la petite enfance , ajoute la vice-présidente de la CSNConfédération des syndicats nationaux en Estrie, Julie Bolduc.