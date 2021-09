Dans une lettre ouverte à l’endroit du nouveau ministre de la Santé albertain, Jason Copping, des membres de l’Association du personnel médical de la région d’Edmonton (EZMSA) réclament la mise en place urgente d’actions pour endiguer la crise des opioïdes dans la province.

Nos communautés n’ont pas les ressources nécessaires pour répondre aux empoisonnements par la drogue dans un temps convenable, et les personnes [qui en souffrent] finissent par avoir besoin plus souvent des services de premiers répondants, ainsi que des unités de soins d’urgence et intensifs , peut-on lire dans la lettre.

Ils demandent notamment d’étendre l’accès aux sites d’injections supervisés et au traitement par agonistes opioïdes injectables (prescription d'opioïdes légaux sous supervision), en plus renforcer les services de prévention des surdoses.

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, ces actions politiques d'urgence peuvent sauver des vies non seulement pour les personnes qui consomment des drogues, mais pour tous les Albertains ayant besoin de soins intensifs.

Plus de 145 médecins et 18 organismes à travers le Canada ont signé cette lettre ouverte en soutien à l’ EZMSAAssociation du personnel médical de la région d’Edmonton .

Elle a par ailleurs été envoyée en copie au premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, et au premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

La crise des opioïdes a été ravageuse cet été à Edmonton. Le maire de la capitale albertaine, Don Iveson, a aussi condamné le gouvernement provincial d'accélérer cette crise en n’investissant pas assez de ressources pour aider les personnes en situation de dépendance.

