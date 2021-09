Vente de l’église Saint-François-Xavier : la fabrique en attente du dépôt d’un projet

Le président de la Fabrique de Saint-Patrice, Gaston Pelletier, confirme que cet entrepreneur effectuera au cours des prochains mois différentes études. Son objectif est de déterminer si le projet qu'il souhaite faire dans cette église est viable.

Pour le moment, M. Pelletier ne souhaite pas révéler l'identité du promoteur, ni le type de projet qu'il souhaiterait réaliser dans l'édifice.

La Fabrique souhaite vendre l'église pour un montant symbolique de 1 $. Toutefois, l'acquéreur devra être prêt à investir 5 millions de dollars pour refaire la toiture et le système de chauffage.

Nous sommes vendeurs, mais pas à tout prix ou à n'importe qui ! Une citation de :Gaston Pelletier, président de la Fabrique de Saint-Patrice à Rivière-du-Loup

Questionnée sur ce dossier il y a quelques semaines, la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, avait rappelé que la Ville, la MRC de Rivière-du-Loup et le ministère de la Culture auraient également leur mot à dire sur la vente de l'édifice.

Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le point sur l'église Saint-Patrice

Par ailleurs, Gaston Pelletier a également fait le point sur les travaux qui ont eu lieu sur le clocher de l'église Saint-Patrice, située à environ un kilomètre de l'église Saint-François-Xavier.

De fortes rafales avaient causé des bris en 2017 et 2019. Affaibli par ces rafales, le clocher penchait vers l'Est.

Entre janvier et juillet, différents travaux ont été effectués sur la structure. Les pièces de bois brisées ont été changées par des pièces métalliques et certaines parties de la structure, construite il y a plus de 100 ans, ont été renforcées.

En 2017 et en 2019 des rafales de vent ont causé des bris à la structure du clocher de l'église Saint-Patrice Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Lors des travaux, nous avons eu des rafales de plus de 100 kilomètres à l'heure et l'entrepreneur a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'autres bris. Une citation de :Gaston Pelletier, président de la Fabrique Saint-Patrice de Rivière-du-Loup

Le coût total des travaux est de 645 000 $. La facture sera presque entièrement assumée par une compagnie d'assurance.