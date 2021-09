Les demandes pour des tests rapides de la COVID-19 en hausse au N.-B.

Il s’agit surtout de personnes qui cherchent à être rassurées. Il y a des gens qui ont su qu’ils avaient un collègue de travail qui avait testé positif. Et donc, à ce moment-là, ils vont essayer de nous contacter en disant "On a pas été contacté encore par la santé publique" , rapporte madame Fontaine.

Bien que les tests rapides soient surtout offerts pour les voyageurs, l'infirmière Isabelle Fontaine reçoit de plus en plus de demandes de personnes qui souhaitent tout simplement être rassurées. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

La hausse du nombre de cas dans la province – 573 cas actifs actuellement – tend à prolonger les délais pour un test de dépistage de la santé publique. Lors du point de presse de vendredi, la médecin hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a confirmé que l’importante demande pour les tests de dépistage fait en sorte que la période d’attente est plus longue que prévue pour les rendez-vous et les résultats .

Où travaille Isabelle Fontaine, les personnes qui prennent rendez-vous peuvent subir un test antigénique de dépistage rapide qui ne prend que 10 à 15 minutes pour donner un résultat. Le coût d'un tel test s’élève à 40 $. À l'inverse, il faut dépenser 150 $ à l’aéroport international Roméo-LeBlanc pour un test comparable.

Elle explique que ces tests ne peuvent être faits que si les personnes présentent aucun ou un symptôme seulement. Une personne qui a eu un contact étroit avec un cas confirmé ne se qualifie pas non plus pour les tests rapides.

D’abord on veut pas que quelqu’un vienne dans une pharmacie et puisse contaminer d’autres personnes, moi y comprise, sachant que je donne des vaccins de COVID toute la journée , renchérit l’infirmière. J’aimerais juste que les gens comprennent que ce n’est vraiment pas un outil qui se substitue au test PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase qui se fait par la santé publique.

Les tests antigéniques rapides ne sont efficaces que si les personnes y ont recours au moins deux fois par semaine. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Pour qu'ils soient réellement efficaces, les tests antigéniques de dépistage rapide doivent être effectués au moins deux fois par semaine. Ils restent néanmoins moins fiables que les tests de dépistage PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase .

L'avis du ministère de la Santé

La ministre de la santé, Dorothy Shephard, a sommé la population de ne pas avoir recours aux tests rapides de dépistage, pour l'instant.

On demande aux personnes qui n’ont pas été contactées par la santé publique et qui n’ont aucun symptôme de ne pas subir un test de dépistage rapide. Laissez l’accumulation des demandes se résorber un peu , a-t-elle déclaré.

D'autre part, la Dre Jennifer Russell demande aux réseaux de santé Vitalité et Horizon de dépêcher plus de ressources vers les centres de dépistage. On demande à nos partenaires de tenter de trouver des façons de prolonger les heures d’ouverture et d'augmenter leur capacité , a-t-elle lancé lors de la conférence de presse.

Le temps d’attente pour les demandes prioritaires est de 24 heures, assure la présidente-directrice générale du réseau Vitalité, France Desrosiers. En revanche, le délai peut se prolonger sur quelques jours pour les demandes moins urgentes.