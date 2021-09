Les survivants des pensionnats pour Autochtones ont leur drapeau

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a dévoilé un drapeau en l'honneur des survivants des pensionnats pour Autochtones en vue de la Journée nationale officielle de vérité et de réconciliation, le 30 septembre.

Le drapeau orange aux symboles blancs a été conçu au terme de six semaines de consultation, de discussion et de collaboration avec des survivants de tout le Canada et le CNVRCentre national pour la vérité et la réconciliation .

Selon le Centre, ceux qui ont pris part à l’exercice proviennent des communautés inuit, mi'kmaq, atikamekw, cris, ojibwé, dakota, mohawk, déné, nuu-chah-nulth, secwepemc et métis.

Le drapeau des survivants représente les pensées, les émotions, les expériences et les espoirs exprimés par les survivants qui ont partagé leurs vérités sur les pensionnats. Le drapeau affirme l'engagement à se souvenir des vies perdues à cause du système des pensionnats et des vies touchées par ce système , affirme Stephanie Scott, directrice générale de la CNVRCentre national pour la vérité et la réconciliation dans un communiqué.

À la fin du mois de mai, Rosanne Casimir, la chef de la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc avait annoncé les résultats préliminaires d'une recherche par radar à pénétration de sol sur le terrain de l'ancien pensionnat de Kamloops. Les restes de 215 enfants avaient été retrouvés enterrés sur le site. D'autres recherches sont depuis en cours sur des sites à travers le Canada.

Consultations, discussions, collaboration et conception

L’idée d’un drapeau des survivants est apparue lors d'une discussion sur le moment où il serait approprié de hisser à nouveau le drapeau canadien après avoir été mis en berne à la suite de la découverte à Kamloops, explique Christine Lenze, responsable du projet.

Différents concepts et idées ont été partagés aux survivants pour qu'ils fassent part de leurs commentaires et, bien que toutes les idées n’ont pas pu être incluses dans le produit final, Mme Lenze explique qu'il y a eu de riches conversations sur ce qui était important pour les survivants, ce qui a rendu le projet spécial.

Exposition virtuelle

Le CNVRCentre national pour la vérité et la réconciliation invite le public à visiter l’exposition virtuelle sur le drapeau  (Nouvelle fenêtre) pour connaître et comprendre la signification des éléments retenus dans la conception de celui-ci.

Par exemple, l'un des neuf éléments du drapeau est l'inukshuk, utilisé comme guide de navigation par les Inuits, que l’on peut apercevoir au centre du drapeau à la droite de la plume de l’aigle qui, elle, représente l'esprit du Créateur parmi nous .

D’autres éléments comme les enfants, la branche de cèdre et des graines sous terre composent le drapeau sur fond orange.

Un symbole rassembleur

Garnet Angeconeb est l'un des survivants des pensionnats pour Autochtones qui ont été consultés pour la conception du drapeau des survivants.

C'est un symbole important pour rassembler les gens , selon Garnet Angeconeb, survivant du pensionnat de Pelican Lake à Sioux Lookout, en Ontario.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Garnet Angeconeb est l'un des survivants des pensionnats pour Autochtones consultés pour la conception du drapeau des survivants. Photo : Avec l'autorisation de Garnet Angeconeb

Un long processus

Levinia Brown, une survivante inuite d’un pensionnat de Rankin Inlet, au Nunavut, estime pour sa part que la reconnaissance des enfants et de leurs expériences a été longue à venir. Selon elle, les survivants des pensionnats ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour guérir.

Le processus de guérison semble se mettre en place lentement, mais cela va prendre du temps , souligne-t-elle.

