Fraude de 2,2 M$ : 6 ans de prison pour une ancienne employée de la banque BMO

Lucie Talbot-Chapdelaine empruntait des montants d’argent à des clients en leur promettant des taux d’intérêt élevés. Elle se servait de son statut d’employée à la BMO pour convaincre ses victimes de lui confier leurs économies.

Son stratagème s'est toutefois effondré, elle s’est endettée et a fait faillite. Des clients l'ont ainsi dénoncée.

Elle écope de six ans de prison. Le juge a entériné la peine commune proposée par les deux parties.

Lucie Talbot-Chapdelaine travaillait à la banque BMO de Cookshire-Eaton. Photo : Radio-Canada

Des rêves partis en fumée

Un couple, qui a demandé de garder l'anonymat, soutient avoir perdu 62 000 dollars. Aujourd'hui, il vit uniquement sur le chèque de pension du gouvernement, ses économies s'étant complètement envolées.

On s'est fié elle. Elle avait de bonnes paroles. On s'est fait prendre dans le piège [...] Ça m'a jeté à terre complètement, j'étais découragé , confie l'homme.

J'ai été sans manger, sans dormir pendant presque un mois, renchérit sa femme. Je me demandais ce qu'on allait faire pour vivre.

Le couple soutient qu'il a vécu des moments très difficiles, et que plusieurs de ses rêves se sont effondrés. On aimait voyager, souligne l'homme. Mais on ne peut pas se le permettre, on ne peut pas se permettre rien d'autre , déplore la femme.

C'est tout mon fonds de pension que j'avais mis de côté. Elle a réussi à venir chercher l'argent qu'on avait [...] Quand j'en parle, j'ai la rage au coeur. Une citation de :Victime de Lucie Talbot-Chapdeleine

Avec les informations de Marion Bérubé