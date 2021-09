Le Manitoba prend des mesures pour augmenter le taux de vaccination des Autochtones

Le Centre Ma Mawi Wi Chi Itata et le Aboriginal Health and Wellness Centre reçoivent une grande part de ce financement, soit 2,1 millions de dollars, pour prolonger leurs cliniques de vaccination jusqu’en décembre. Elles seront désormais entièrement ouvertes à tous les membres de la communauté, en plus des Autochtones.

Le premier ministre par intérim Kelvin Goertzen, la ministre de la Santé et des Soins pour les aînés Audrey Gordon ainsi que le ministre de la Réconciliation avec les Autochtones et du Nord du Manitoba, Alan Lagimodiere, en ont fait l’annonce vendredi matin lors d’une conférence de presse, en partenariat avec l’organisation autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakinak (MKO).

Cela assurera qu’une autre option de vaccination contre la COVID-19 soit accessible pour les gens qui pourraient autrement rencontrer des obstacles à se faire vacciner dans d’autres endroits , a déclaré la province dans un communiqué de presse.

Les cliniques d’immunisation du Ma-Mow-We-Tak Friendship Centre à Thompson, du Friendship Centre de Brandon et du Renewal Corporation de Portage-la-Prairie sont aussi prolongées jusqu’en décembre.

Des cliniques mobiles seront de plus organisées dans le centre-ville de Winnipeg et dans les environs de Point Douglas, incluant de la vaccination de porte en porte, indique la province.

Jusqu’à présent, plus de 58 200 vaccins COVID-19 ont été administrés dans les cinq cliniques autochtones urbaines du Manitoba, selon des données provinciales.