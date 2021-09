Six cas de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard, mais aucun lié à des écoles

Ce sont cinq adultes et un enfant de moins de 10 ans qui ont été déclarés positifs à la maladie.

Trois de ces individus sont des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard qui séjournent en ce moment dans une autre province, a précisé la docteure Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef.

Il n’y a aucun nouveau cas lié à l’éclosion survenue à l’école primaire West Royalty de Charlottetown, qui avait aussi entraîné un cas chez un élève de l’école francophone La-Belle-Cloche.

Au total, 24 enfants et cinq adultes ont contracté la maladie à cause de cette éclosion en milieu scolaire.

Les autorités médicales dénombraient vendredi 39 cas actifs de COVID-19 chez des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard, mais aucune hospitalisation.

Cela représente huit cas actifs de moins que lors du précédent bilan provincial, divulgué mardi dernier.

Vaccination

En date du 22 septembre, au moins 93 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et plus de 85 % ont reçu deux doses.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.