Chris Pratt et une cohorte de vedettes dans le film d’animation Super Mario Bros

Le plombier le plus connu de la planète s’apprête à faire un retour sur grand écran, porté par la voix de la supervedette hollywoodienne Chris Pratt (Guardians of the Galaxy, Jurassic World). On n’avait pas vu la mascotte de Nintendo au cinéma depuis près de trois décennies, quand le regretté Bob Hoskins l’avait interprétée dans Super Mario Bros. (1993), un désastre critique et commercial à l’époque, reconnu aujourd’hui comme un navet-culte.

Super Mario Bros : The Movie, qui devrait prendre l’affiche le 21 décembre 2022, réunit une distribution de haute voltige. La vedette de la populaire minisérie Netflix Le jeu de la dame, Anya Taylor-Joy, assurera la voix de Princess Peach. L’acteur canadien Seth Rogen incarnera quant à lui Donkey Kong. Le frère de Mario, Luigi, sera joué par le héros de la sitcom It's Always Sunny in Philadelphia, Charlie Day.

On retrouve également de nombreux humoristes au tableau, dont Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Fred Armisen (Cranky Kong) et Sebastian Maniscalco (Spike).

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le film sera réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, duo qui a créé la série d’animation télévisée Teen Titans Go!, avant de mettre en scène un long métrage du même nom en 2018. Super Mario Bros : The Movie est cofinancé par Nintendo et les studios Universal, et sera produit par Illumination Entertainment, boîte connue pour ses films d’animation pour enfants ou jeunes ados (Despicable Me, The Lorax, The Minions).

Un projet estampillé par le créateur de Mario

Le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, a donné son aval au projet, et supervisera la production. Le légendaire concepteur de jeux vidéo a déclaré dans un communiqué vouloir offrir une nouvelle expérience de divertissement destinée à un public élargi, pas seulement aux adeptes de son fameux personnage ludique.

La décision d’engager Chris Pratt n’a pas plu à tous. Beaucoup d’internautes ont manifesté sur les réseaux sociaux leur déception de ne pas voir Charles Martinet reprendre son rôle emblématique. L’acteur américain de 66 ans double la voix de Mario depuis 1990. Étrangement, un utilisateur de Twitter avait prédit ce passage de flambeau, en mai 2020.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Chris Pratt a mis en ligne sur son compte Instagram aujourd’hui une vidéo dans laquelle il exprime son amour profond envers Mario, racontant que durant son enfance il volait des pièces de 25 cents afin de pouvoir jouer au jeu dans des salles d’arcade. Les rêves peuvent devenir réalité , dit-il.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?