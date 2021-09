Un nouveau capitaine à la tête du Drakkar de Baie-Comeau

Jacob Gaucher est le nouveau capitaine du Drakkar de Baie-Comeau. Il sera épaulé dans ses fonctions par Étienne Arseneau, Benjamin Corbeil et Isaac Dufort qui agiront à titre d'aide capitaine.

Jacob Gaucher, un attaquant de 20 ans a joué les quatre dernières années avec les Foreurs de Val-d'Or.

Dans un communiqué de presse, l’entraineur-chef et assistant au directeur général, Jean-François Grégoire, a vanté les qualités du nouveau capitaine.

Jacob Gaucher apporte une maturité à notre groupe, par sa personnalité et sa façon de se comporter sur la glace et hors de glace. Il en est à sa 4e saison dans la LHJMQ et depuis sa 2e saison junior, il a un rôle d'aide capitaine. Il représente les valeurs sur lesquelles nous bâtissons.

Le Drakkar a fait son acquisition en juin en échange de choix de 3e et 4e ronde.

D'ailleurs, l'équipe joue son dernier match pré-saison vendredi à Baie-Comeau contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Les deux équipes se retrouveront lors du premier match de la saison régulière, dans une semaine le 1er octobre.