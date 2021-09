Une levée du drapeau franco-ontarien à Toronto malgré la pandémie

Une nouvelle fois en raison de la pandémie, seule une poignée de personnes ont participé à la cérémonie de levée du drapeau franco-ontarien à l'hôtel de ville de Toronto, parmi lesquelles le maire de la Ville John Tory, le consul général de France à Toronto, Tudor Alexis et la commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly Burke.

Pour John Tory, le drapeau franco-ontarien est un témoignage de la richesse du patrimoine culturel et de la communauté francophone en Ontario . Le maire de Toronto a salué le courage et la résilience des francophones de la province dont les contributions dans sa municipalité sont importantes, a-t-il déclaré.

[La célébration d’aujourd’hui ] est l'occasion de reconnaître le rôle vital et précieux que jouent les Torontois et Torontoises francophones dans notre ville. Une citation de :John Tory, maire de Toronto

Le maire a indiqué que la langue fait partie des obstacles auxquels font face les nouveaux arrivants à Toronto alors qu'il s'agit d'un élément essentiel de la vie en particulier en temps de pandémie. L'expérience de la pandémie nous a montré l'importance de communiquer dans sa langue pour l'accès des services essentiels en temps de crises , a-t-il souligné.

Pour sa part, la commissaire aux services en français de l'Ontario a rappelé que tous et toutes ont un rôle à jouer pour protéger la francophonie et contribuer à son rayonnement au Canada et en Ontario .

Nombreuses célébrations dans les écoles

Les écoles du conseil scolaire catholique Mon Avenir ont pour leur part célébré le Jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens avec des célébrations virtuelles et en présentiel.

Des élèves et les membres du personnel des 12 conseils scolaires francophones de l’Ontario et des organismes franco-ontariens ont participé à un grand spectacle virtuel accessible sur www.MonDrapeauFranco.ca.

La célébration de la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens a lieu le 25 septembre, mais les écoles ont choisi de la souligner vendredi puisque le 25 septembre tombe un samedi cette année.