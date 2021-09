Avec 45 nouveaux cas, l’éclosion de COVID-19 gagne du terrain à Terre-Neuve

Nous voyons [le virus] gagner du terrain dans des communautés où le taux de vaccination est beaucoup plus faible que la moyenne provinciale, dans la péninsule de Baie Verte et plus récemment à Summerford, autour de Twillingate , a déclaré le Dr John Haggie, ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador.

Tout ceci est évitable, il y a un vaccin. Une citation de :Dr John Haggie, ministre de la Santé

Un total de 70 cas de COVID-19 est maintenant lié à la présente éclosion, a déclaré la docteure Rosann Seviour, médecin hygiéniste en chef par intérim de Terre-Neuve-et-Labrador.

109 cas actifs, deux hospitalisations

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a signalé vendredi 45 nouveaux cas de COVID-19 à travers la province, dont 39 dans la zone centrale de Terre-Neuve. Cela inclut 13 cas jusque-là présumés positifs, et désormais confirmés.

Il y avait vendredi 109 cas actifs de COVID-19 à travers la province, et 18 cas présumés positifs.

Deux personnes atteintes de la maladie sont hospitalisées, une de plus que lors du précédent bilan partagé mercredi.

Dans les 48 dernières heures, 1 783 tests de dépistage ont été effectués, affirment les autorités médicales.

La Dre Seviour a par ailleurs indiqué qu’il y a désormais 10 cas de COVID-19 associés à l’école New World Island Academy, à Summerford. Les salles de classe de l’établissement demeurent fermées aux élèves.

Augmenter le taux de vaccination

Les médecins Rosann Seviour et John Haggie ont tous deux renouvelé leurs plaidoyers pour la vaccination, vendredi. Il est crucial que nous ayons tous le même niveau de protection , a dit le Dr Haggie.

Dr John Haggie, ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador (archives). Photo : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

En date du 22 septembre, au moins 87 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et près de 80 % ont reçu deux doses.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux individus de 12 ans et plus.

Le gouvernement provincial déconseille les déplacements dans les environs de Baie Verte et Twillingate, régions touchées par ce qui s’avère la plus sévère éclosion de COVID-19 depuis février à Terre-Neuve-et-Labrador.

À minuit, la zone placée en niveau d’alerte 3 du plan provincial de réponse à la COVID sera étendue pour inclure Twillingate, reflétant l’évolution de la transmission communautaire du virus dans cette région.