Des centaines de jeunes dans les rues de Québec pour le climat

Armés de leurs pancartes, des centaines voire des milliers de militants se sont rassemblés à la place D'Youville vendredi en début d'après-midi.

L'événement a débuté avec une série de discours, puis le cortège est parti. Les manifestants sillonneront les rues de Québec pour finalement se rassembler à l'Îlot Fleurie, sous les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency.

Que demandent les manifestants pour le climat? Photo : Radio-Canada

Malgré la pluie, les organisateurs de l’événement ont été très encouragés par la participation. Ça nous a donné une poussée d’adrénaline pour les mobilisations à venir à l’automne , affirme la porte-parole Chloé Proulx.

Ça me donne l'espoir en la vie, ça me donne l'espoir qu'on va réussir à passer à travers cette crise climatique , témoigne le jeune Antonin Girard, 13 ans.

Des actions pour le futur

Les manifestants demandent la reconnaissance de l’urgence climatique par les gouvernements et les grandes entreprises. Ils revendiquent également l’abandon de tous projets éco destructeurs , comme le troisième lien, au profit de projets écoresponsables. Si à la place on mettait cet argent-là dans les transports en commun, dans un réseau d’autobus qui fonctionne correctement, on n’aurait pas besoin d’un pont , soutient Mme Proulx.

Ce qu'on va sauver au final, ça va finir par nous sauver. Si on sauve des forêts, si on sauve des océans avec des aires de protection, ça va finir par être bénéfique pour nous , déclare une manifestante.

Gains réalisés

Les organisateurs se disent fiers de certaines avancées réalisées récemment, dont l’opposition au projet Laurentia du gouvernement fédéral et le rejet du projet GNL Québec par le gouvernement provincial. Ils affirment toutefois que les décideurs devront faire preuve d’encore plus de courage pour freiner réellement le réchauffement climatique.

La foule s'est rassemblée place D'Youville dans le Vieux-Québec avant le départ de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Participation politique

Certains politiciens, qui font partie des personnes directement interpellées par les jeunes, participent aussi à l’événement.

Le réchauffement climatique c'est une réalité. Ces jeunes-là savent que leur santé et leur avenir dépendent de notre capacité comme politicien, comme société, à faire des choix cohérents à la hauteur de ce défi-là affirme le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui estime qu’il est de la responsabilité des gouvernements s’assurer que ses grands projets se réalisent dans le respect de l’environnement.

Il y a urgence d'agir. On a vu la Colombie-Britannique brûler, la Californie brûler, l'Oregon brûler, la Grèce brûler , affirme de son côté la députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, qui critique la décision du gouvernement Legault de soutenir le projet de troisième lien entre Québec et Lévis.

Le député de Québec Solidaire Sol Zanetti a quant à lui dénoncé l’inaction des partis au pouvoir depuis quinze ans. Aujourd’hui, il faut être à l’écoute d’une population qui dit : on doit avoir les mesures les plus pressantes, on doit faire tout ce qu’on peut. En ce moment, ce n’est pas ce qui se passe aux gouvernements québécois et canadien , déplore-t-il.

Les manifestants demandent une reconnaissance de l'urgence climatique. Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Grèves étudiantes

Dans la région de Québec, ce sont plus de 30 000 étudiants de cégep et d'université qui ont voté en faveur d'un mandat de grève d'une journée ou qui ont obtenu la suspension de leurs cours pour leur permettre de participer à la mobilisation.

Des élèves du secondaire, incluant tous les élèves de l'école Joseph-François-Perreault, sont aussi présents à la manifestation.

Des élèves de l’école secondaire Joseph-François-Perrault. Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Avec des informations de Pascal Poinlane

