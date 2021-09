Coldplay lance une chanson avec les vedettes de la pop sud-coréenne BTS

Le groupe britannique Coldplay a dévoilé vendredi une nouvelle chanson en prévision de son neuvième album, Music of the Spheres, qui sera lancé le 15 octobre prochain. My Universe, chantée en anglais et en coréen, est une collaboration avec le groupe de pop sud-coréen BTS, un véritable phénomène culturel en Corée du Sud et sur la planète.