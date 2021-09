Deux nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent

Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés dans les MRC de La Matanie et de La Matapédia.

La région compte 14 cas actifs, dont 11 dans la MRC de La Matapédia. C'est d'ailleurs dans cette MRC que 10 des 12 cas répertoriés cette semaine ont été recensés.

Cas par MRC Cas par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 684 Rivière-du-Loup 1360 Témiscouata 400 des Basques 219 Rimouski-Neigette 843 La Mitis 188 La Matanie 259 (+1) La Matapédia 110 (+1) À déterminer 2

Par ailleurs, le Vacc-I-bus poursuit sa tournée en fin de semaine afin d'améliorer la couverture vaccinale dans la région. Il est de passage vendredi à Saint-Épiphane et Saint-Modeste, tandis qu'il se rendra à Lejeune, Saint-Juste-du-Lac, Saint-Gabriel-de-Rimouski et Saint-Moïse samedi et dimanche.

Au Québec, 701 nouveaux cas se sont ajoutés au cours des dernières 24 heures, soit 53 cas de moins que jeudi. Quinze personnes de plus ont dû être hospitalisées, ce qui porte à 298 le nombre de personnes qui sont présentement à l'hôpital en lien avec la COVID-19.