Nintendo dévoile une prochaine aventure de Kirby et d’autres nouveautés

Kirby and The Forgotten Land

Le célèbre personnage joufflu rose de Nintendo s’apprête à entamer une nouvelle aventure, en rupture de ton avec ce qu’on a déjà connu de lui.

Le jeu Kirby and The Forgotten Land fera évoluer Kirby avec ses traditionnels pouvoirs dans un environnement en 3D mystérieux avec des structures abandonnées, un univers qui rappelle celui de Super Mario Odyssey.

Le lancement est prévu au printemps 2022.

La SEGA Genesis et le Nintendo 64 sur Switch Online

Nintendo donne rendez-vous à la fin d'octobre aux nostalgiques des consoles SEGA Genesis et Nintendo 64 sur la Switch Online.

Un nouvel abonnement au service en ligne inclura le mois prochain une collection de neuf jeux vidéo qui ont bercé les fans du géant nippon au cours des dernières décennies, de The Legend of Zelda: Ocarina of Time à Star Fox 64. D’autres jeux, dont Paper Mario, Pokémon Snap, Banjo-Kazooie et The Legend of Zelda: Majora's Mask seront ajoutés plus tard.

Liste des jeux Nintendo 64 : Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Star Fox 64

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

WinBack

Yoshi’s Story

Les adeptes de la SEGA Genesis pourront aussi jouer à une poignée de jeux vidéo de la mythique console, dont le populaire Sonic The Hedgehog 2.

Liste des jeux SEGA Genesis : Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Nintendo a précisé jeudi soir que certains jeux permettaient de lancer des parties en ligne pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs ou joueuses, en plus du mode local.

Un film d’animation de Super Mario

Le père de Mario, Shigeru Miyamoto, a annoncé lors du Nintendo Direct un nouveau film d’animation mettant en vedette le personnage mythique. C’est l’acteur Chris Pratt, qu’on a pu voir dans Jurassic World et Guardians of the Galaxy, qui lui prêtera sa voix. Seth Rogen incarnera quant à lui Donkey Kong, et Jack Black sera Bowser.

Il faudra toutefois attendre décembre 2022 pour voir le film.

Nintendo a également dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le jeu d’action Bayonetta 3 et un aperçu de nouvelles planches de jeux de Mario Party Superstars, dont le lancement est prévu le 29 octobre prochain.