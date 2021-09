Pandémie : dépenses records pour l’Ontario, mais moins qu’envisagé

Pour lutter contre le coronavirus, le gouvernement ontarien a dépensé un total de 11,4 milliards de dollars entre avril 2020 et mars 2021. Les progressistes-conservateurs ont cependant réussi à limiter leurs dépenses annuelles totales et affichent une diminution de 5,6 milliards de dollars par rapport à leurs prévisions budgétaires de novembre dernier.

Le gouvernement explique qu'une partie des fonds alloués n'ont pas été utilisées en 2020-2021, puisque la troisième vague de la pandémie n'a atteint un sommet que plus tard au printemps, une fois que l'année financière eut été bouclée.

Le ministre ontarien des Finances Peter Bethlenfalvy Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Il y avait suffisamment de ressources disponibles , s'est défendu le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy, lorsqu'on l'a questionné sur le choix du gouvernement de ne pas dépenser en amont, à l'approche de la troisième vague, et d'avoir laissé des fonds inutilisés.

La publication des comptes publics est un exercice de transparence gouvernemental qui permet de comparer les prévisions de dépenses avec les montants réellement dépensés à la fin de l'exercice financier. Les comptes publics sont validés par la vérificatrice générale de l'Ontario.

Le financement spécifique à la pandémie a surtout été dirigé vers les secteurs de la santé et de l'éducation. Le gouvernement a par exemple dû délier les cordons de la bourse pour financer le dépistage, l'ajout de lits dans les hôpitaux et les équipements de protection individuelle. En éducation, les paiements spéciaux aux parents et les services de garde d'urgence offerts aux travailleurs de première ligne ont fait grimper les dépenses.

Le gouvernement Ford a dépensé 11,4 milliards de dollars de sa poche pour des mesures liées à la COVID-19, mais il a aussi reçu 7,7 milliards d'Ottawa en transferts spéciaux, un financement d'une durée limitée pour aider les provinces à traverser la pandémie.

Justin Trudeau a versé des milliards de dollars aux provinces pour les aider à faire face à une deuxième vague de COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L'aide du fédéral a notamment permis de réduire l'ampleur du déficit prévu en novembre 2020. Il a fondu de plus de moitié, passant d'une prévision de 38,5 milliards à un déficit réel de 16,4 milliards. À ce chapitre, le gouvernement souligne que d'autres provinces ont aussi expérimenté le même genre de fluctuations au cours de l'année.

Revenus à la hausse

Si l’état des finances publiques est meilleur que ce que le gouvernement avait espéré lors du dépôt de son dernier budget, c’est notamment parce qu’il a engrangé plus de revenus. Les revenus tirés de l’impôt des particuliers et des sociétés ont grimpé de 5 milliards de dollars.

Le casino de Sault-Sainte-Marie Photo : Radio-Canada / Natacha Lavigne

Les revenus totaux des sociétés d’État ont pour leur part chuté de 0,9 milliard. C’est la fermeture des casinos qui nuit surtout à la performance de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

Vers des réductions d’impôt?

En conférence de presse vendredi, le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy n’a pas fermé la porte à d’éventuelles réductions d’impôt d’ici les élections provinciales de juin 2022. En campagne en 2018, Doug Ford avait promis aux Ontariens de réduire leur fardeau fiscal s’il était élu, une promesse qu’il tarde encore à tenir.