Scott Moe critique le taux de vaccination dans l’extrême nord de la province

Jeudi, Scott Moe a d’abord publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il a pointé du doigt des régions de la province avec un faible pourcentage, particulièrement l’extrême nord.

L’extrême nord de la province et ses communautés autochtones- qui sont exclusivement sous juridiction fédérale- font en sorte que nous atteignons un taux de vaccination de moins de 50 % , a-t-il gazouillé sur Twitter.

Il a aussi critiqué Justin Trudeau qui selon lui divise le pays en pointant du doigt le faible taux de vaccination contre la COVID-19 en Saskatchewan.

J’espère que Justin Trudeau collaborera avec la Saskatchewan pour augmenter le taux de vaccination dans ces communautés immédiatement.

Alors que Scott Moe fait référence à l’extrême nord comme un endroit exclusivement sous juridiction fédérale, le chef de l’opposition officielle, Ryan Meili, estime que le premier ministre fait preuve de malhonnêteté et de confusion, puisque l’extrême nord de la province est en fait à la fois sous juridiction provinciale, fédérale et des Premières Nations.

Pourquoi nous pointer du doigt ?

La cheffe de la communauté autochtone de Lac La Ronge, Tammy Cook-Searson, abonde dans le même sens que Ryan Meili. Elle déclare que son équipe a travaillé de près avec l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan et le gouvernement fédéral tout au long de la pandémie.

Son commentaire est injuste, d’autant plus que ce sont des communautés non autochtones, dans le sud de la province, qui affichent le plus faible taux de vaccination, réagit-elle.

De son côté, le chef de la Première Nation Hatchet Lake Denesuline, Bart Tsannie, affirme lui aussi que sa communauté travaille d’arrache-pied pour lutter contre la pandémie. Après une éclosion sévère survenue en juin, la Première Nation, constituée d’environ 1300 personnes, compte désormais un seul cas actif de COVID-19 .

Ne nous ciblez pas. Venez nous parler. Une citation de :Bart Tsannie, chef de la Première Nation Hatchet Lake Denesuline

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines ( FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan ) Bobby Cameron croit pour sa part que Scott Moe devrait se concentrer davantage sur la sécurité des citoyens, au lieu de rejeter la responsabilité sur d’autres communautés.

C’est irrespectueux , dit-il.

Un taux de vaccination de 12 % au sud de la province

Mais les communautés autochtones ne sont pas les seules à afficher un faible taux de vaccination. La semaine dernière, lors d’une réunion du conseil municipal de Swift Current, une délégation de médecins locaux ont discuté du faible taux de vaccination dans d’autres régions saskatchewanaises.

Par exemple, le Dr Tara Lee a affirmé que le taux de vaccination dans le sud-ouest de la province est de 12 %.

En date de jeudi, selon le suivi des vaccins effectué par CBC, 81,4 % des personnes de la province admissibles au le vaccin contre la COVID-19 avaient reçu leur première dose, et 72,7 % avaient reçu les deux, soit le plus faible taux de vaccination au pays.

D’après les informations de Jason Warick