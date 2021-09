[En direct] Le Nouveau-Brunswick fait le point sur la COVID-19

Deux personnes sont mortes des suites de la COVID-19 et 38 personnes ont été hospitalisées.

Les experts s'attendent à ce que le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter pour quelque temps. Ils prévoient qu'environ 35 à 40 personnes seront hospitalisées au cours des deux prochaines semaines.

Il y a actuellement 574 cas actifs dans la province, selon le plus récent bilan rendu public jeudi après-midi. Les cas recensés au cours des 24 dernières heures seront annoncés sous peu.

L’épidémiologiste principal de la COVID-19 avec la santé publique, Mathieu Chalifoux, souligne l’augmentation ultra rapide des cas de COVID-19 dans la province depuis deux semaines. Plus de 85 % des cas signalés entre le 1er et le 19 septembre étaient liés au variant Delta.

Mathieu Chalifoux explique que chaque nouveau cas de COVID-19 signifie 1,5 cas supplémentaire, en moyenne. C’est du jamais vu depuis le début de la pandémie dans la province.

Ce variant est certainement celui qui s’est le mieux adapté pour infecter des gens, c’est plus contagieux, c’est différent du premier virus. Mais les mêmes mesures de santé qui ont fonctionné la première fois fonctionnent cette fois. Ce virus ne peut aller nulle part sans quelqu’un pour l’y amener et donc il est gérable , dit-il lors d'une séance d'information technique, vendredi après-midi.

L'effet Delta

La variant Delta de la COVID-19 est deux fois plus contagieux que la souche initiale du virus découverte en Chine en 2019, explique le spécialiste des maladies infectieuses du réseau de santé Horizon, le Dr Gordon Dow.

Puisque le virus se propage de façon exponentielle, deux fois plus contagieux c'est significatif .

Par exemple, dans une population non vaccinée, une personne avec la souche initiale de la COVID-19 infecterait 27 personnes en quatre semaines. Avec le variant Delta, cette personne pourrait infecter 216 personnes pour la même période.