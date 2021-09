Une murale géante à Montréal pour le 100e anniversaire de Riopelle

La Fondation Jean Paul Riopelle a dévoilé vendredi un projet d’envergure qui rendra hommage à l’artiste québécois pour son centenaire : une œuvre murale géante qui sera réalisée sur un mur de l’hôtel Best Western situé à l’angle des rues Peel et Sherbrooke, et dévoilée à l’automne 2022.

Fruit d’une collaboration avec MU, la murale de près de 60 mètres (190 pieds) de haut s’inscrira dans la collection Les bâtisseurs culturels montréalais de l’organisme, dont fait notamment partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen sur la rue Crescent, dévoilée en 2017.

La Fondation Riopelle est extrêmement heureuse de confirmer, à l’aube du 100e anniversaire de naissance de l’artiste, la réalisation d’un tout premier ancrage pour Jean-Paul Riopelle dans sa métropole natale , a affirmé la directrice générale de la Fondation Jean Paul Riopelle, Manon Gauthier, dans un communiqué.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'emplacement désigné pour la future murale en honneur à Riopelle, à l'angle des rues Peel et Sherbrooke. Photo : Fondation Jean Paul Riopelle

L'œuvre en question sera choisie à la suite d’un appel de propositions à l’intention d’artistes pour développer une maquette de murale. Déployé par la Fondation Riopelle, cet appel de propositions sera financé à une hauteur de 50 000 $ par la Ville de Montréal.

La proposition gagnante sera sélectionnée par un jury composé de spécialistes du milieu artistique et présidé par Yseult Riopelle, fille de Jean-Paul Riopelle et cofondatrice de la Fondation qui porte son nom. Le jury retiendra trois artistes finalistes qu’on invitera à l’automne 2021 à élaborer un concept d'œuvre.

De son côté, Tourisme Montréal appuiera financièrement la mise en lumière de la murale, qui permettra de mettre en valeur l’œuvre de nuit comme de jour.

Alchimiste de la matière

Jean-Paul Riopelle, né le 7 octobre 1923 à Montréal et mort le 12 mars 2002 à Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, est un peintre, graveur et sculpteur québécois qui n’a plus besoin de présentation tant son œuvre abondante a marqué l’imaginaire au Québec, au Canada et ailleurs.

Le dévoilement de la murale en son honneur, prévu pour l’automne 2022, donnera le coup d’envoi des célébrations de son 100e anniversaire de naissance, qui se dérouleront jusqu’en 2023.