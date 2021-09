Agression au hockey : Robby Petiquay obtient neuf mois avec sursis

L’agression s’est produite lors d'une bagarre générale dans une partie de la ligue senior AAA, disputée entre les Loups de La Tuque et le Métal Perreault de Donnacona. Le joueur de Donnacona Julien Gauthier avait subi une commotion cérébrale dont il traîne toujours d’importantes séquelles.

La poursuite demandait 15 mois d’emprisonnement dans la collectivité, tandis que la défense réclamait un sursis de sentence assorti d’une probation et de travaux communautaires.

Le juge Simon Ricard a tenu compte de l’enfance difficile de Petiquay et du traumatisme intergénérationnel ayant pu contribuer au passage à l’acte; ses parents ayant subi des traumatismes liés aux pensionnats pour autochtones.

Toutefois, le juge a spécifié que Petiquay en est à sa cinquième condamnation pour crime contre la personne, dont une condamnation en 2017, pour avoir asséné un coup de bâton à un adversaire lors d’un match de hockey. Le juge a tenu compte de la violence de l’attaque ainsi que de son caractère gratuit et sournois.

Le message doit être sans équivoque et il s’adresse à tous les joueurs de hockey qui seraient tentés de se livrer à de tels actes de violence, mettant en danger la santé et la sécurité des autres joueurs, et s’adresse aussi aux différentes organisations sportives qui devraient interdire les bagarres et protéger davantage les joueurs contre les débordements, comme celui survenu dans le match ayant conduit à la présente infraction , a indiqué le juge Simon Ricard.

Robby Petiquay est assigné à résidence. Il ne pourra sortir de chez lui que pour aller travailler et, entre autres, suivre des ateliers de groupe au Centre d’amitié autochtone de La Tuque.