Windsor-Essex enregistre 33 nouveaux cas de COVID-19

Les autorités sanitaires locales signalent 32 nouveaux cas vendredi et une nouvelle baisse du nombre de cas actifs qui s'établit à 302, dont 190 liés à des variants.

Les hospitalisations se stabilisent à 19 par ailleurs.

Le nombre d'éclosions augmente toutefois. La région en compte 26 vendredi, soit deux de plus que la veille. Il y en a désormais dans sept écoles, trois foyers de soins de longue durée et 14 sur des lieux de travail.

Sur le plan de la vaccination, 76 % de la population admissible a reçu deux doses de vaccins, soit 288 256 personnes.

Le bureau de santé poursuit par ailleurs l'administration d'une troisième dose à des personnes vulnérables. 3344 résidents sont actuellement concernés par cette dose de rappel.

Lors du rapport épidémiologique hebdomadaire du bureau de santé présenté jeudi, les responsables sanitaires ont indiqué que le taux de positivité et d'incidence de la région avait diminué, une situation qu'ils attribuaient à une plus grande couverture vaccinale et aux restrictions supplémentaires imposées dans les restaurants et les bars notamment.

Au cours des sept derniers jours, le taux de positivité a chuté à 3,9 %, contre 6,4 % la semaine précédente.

Le taux d'incidence a aussi baissé depuis la semaine dernière passant de 97,6 cas pour 100 000 habitants à 66,4 pour 100 000.

Ailleurs dans le Sud-Ouest

La santé publique de Chatham-Kent rapporte de son côté 13 nouveaux cas et un nouveau décès vendredi. Il y a actuellement 112 cas actifs sur le territoire et six éclosions. Quatre personnes sont toujours hospitalisées.

Dans Sarnia-Lambton, 13 nouvelles infections sont signalées vendredi ainsi qu'un nouveau décès. Selon les autorités sanitaires, il s'agit d'une personne septuagénaire qui est morte à l'hôpital.

Il y a 63 cas actifs dans la région et deux éclosions.