Maxime Pedneaud-Jobin se réjouit de la mise sur pied de l’opération CENTAURE

La ministre québécoise de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a annoncé, vendredi matin, la mise sur pied de l'opération CENTAURE (Coordination des efforts nationaux sur le trafic d’armes, unis dans la répression et les enquêtes), au coût de 90 millions de dollars.

Avec cet investissement majeur, Québec espère diminuer le nombre de cas de violence par armes à feu à l'échelle de la province en perturbant l’approvisionnement des groupes criminels.

Pour le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, il s'agit d'une excellente nouvelle, même si l'enjeu est loin d'être aussi criant en Outaouais que dans certaines villes québécoises comme Laval, Longueuil et Montréal.

Gatineau, on est relativement épargné. Par contre, nos voisins à Ottawa font face à environ une fusillade et demie par semaine. On veut prévenir pour ne pas que ça ne se produise chez nous , rappelle-t-il.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) dénombre 62 fusillades sur son territoire en 2021, dont huit mortelles. Pour sa part, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) fait face à un ou deux cas du genre annuellement.

Quand les armes arrivent à Gatineau, je ne dirais pas qu'il est trop tard, mais on est en aval, à la fin du processus. On gère ça du mieux qu'on peut, mais il faut aller à la source , explique M. Pedneaud-Jobin, insistant sur l'importance de la prévention.

D'ailleurs, la nouvelle « Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu » prévoit une meilleure collaboration des différents corps policiers afin d'empêcher le trafic d'armes. La Gendarmerie royale du Canada (GRC), le département de la Sécurité intérieure des États-Unis, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et la Sûreté du Québec (SQ) seront notamment appelés à communiquer sur une base plus régulière.

La coordination provinciale entre l'ensemble des corps de police va être un atout pour nous, parce que l'information va mieux circuler Une citation de :Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Maxime Pedneaud-Jobin est d'avis que l'opération CENTAURE est un pas dans la bonne direction, mais il souhaite surtout que le gouvernement fédéral encadre les armes de poing de façon beaucoup plus stricte et que les armes d'assaut soient bannies au Canada.