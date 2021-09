La RMR inaugure son nouveau centre de compostage à Hébertville-Station

L’immense dôme permet de trier, de tamiser et de transformer les matières organiques.

Les préfet des MRC du Fjord-du-Saguenay et de Lac-Saint-Jean-Est ainsi que le directeur général de la RMR ont inauguré le nouveau site vendredi.

Ce centre de compostage s’ajoute à celui de Dolbeau-Mistassini, où plus de 6000 tonnes de déchets organiques ont été transformées depuis l’an dernier.

En ayant ces plateformes de compostage et le centre de tri à Roberval, on contrôle nos matières, mais surtout, on développe une expertise importante dans la région.

Une citation de :André Paradis, président de la RMR et maire de Saint-Henri-de-Taillon