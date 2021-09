525 000 $ d’investissement entre l’Ontario et le Québec dans des projets francophones

L’Ontario et sa province voisine ont choisi la veille de la Journée des Franco-Ontariens pour annoncer un partenariat de 525 000 $ dans 19 projets de partenariat francophones, dans le cadre de leur Accord de coopération et d’échanges en matière de francophonie.

Par cet investissement conjoint, la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, et la ministre québécoise responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia Lebel, disent vouloir renforcer la francophonie dans des domaines prioritaires , peut-on lire dans un communiqué du gouvernement ontarien.

Notre gouvernement est heureux de soutenir activement et financièrement la communauté francophone de l’Ontario, et de promouvoir la francophonie à travers le Canada , a déclaré la ministre Mulroney par communiqué. À cet égard, la collaboration avec nos partenaires du Québec est essentielle et cet investissement reflète notre détermination à agir de concert pour soutenir la francophonie et stimuler les échanges entre nos deux provinces, notamment en ce qui a trait à la langue et à la culture française[s].

Les 19 projets mis sur pied conjointement par des organismes francophones des deux provinces peuvent être de nature économique, éducative, culturelle et touristique, en plus de s’intéresser aux jeunes et aux communautés issues des minorités visibles.

Entre 8000 $ et 40 000 $

La plupart des subventions accordées sont financées de façon équivalente par le ministère des Affaires francophones de l’Ontario et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Les montants attribués pour 2021-2022 varient généralement entre 8400 $ et 40 000 $.

Par exemple, sur le plan du développement économique, un projet de collaboration visant la consolidation des compétences professionnelles des jeunes gens d’affaires finalistes des prix RelèveON et du concours ARISTA se voit attribuer une subvention de 32 000 $.

Le projet en éducation Collaborons pour soutenir nos parents bénévoles! reçoit pour sa part un montant de 28 000 $. Ce projet vise la collaboration et l’échange entre les organismes Parents partenaires en éducation de l’Ontario et la Fédération des comités de parents du Québec.

L’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) de Stormont, Dundas et Glengarry, l’entreprise RHA Divertissement au Québec et l’agence québécoise Franc Succès bénéficient de leur côté d’une subvention de 32 000 $ pour mettre en œuvre le projet L’humour renforce la francophonie! . Ce projet, qui touche à la fois les secteurs de la culture et de la jeunesse, s’adresse aux francophones de 12 à 18 ans partout au pays et cherche à contrer l’insécurité linguistique des adolescents.

Les 19 projets sélectionnés seront mis en œuvre entre septembre 2021 et le 31 mars 2022.