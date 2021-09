Après le Grand parc de l’Ouest, Plante veut créer un Poumon vert de l’Est

Projet Montréal s'engage à « acheter, protéger et préserver » au moins 230 hectares de terrains au cours de son prochain mandat, surtout dans l'est de l'île, où le parti souhaiterait créer un « réseau d'espaces verts » dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Anjou.