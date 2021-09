L’Ontario déclare 727 nouveaux cas de COVID-19 et 11 morts supplémentaires

Santé publique Ontario confirme 727 nouvelles infections et 11 morts de plus, dont 3 remontent à plus d’un mois et proviennent d’une révision de données.

Un peu plus de 76 % de ces nouveaux cas sont chez des individus qui n'ont pas eu leurs deux doses de vaccin ou dont le statut vaccinal n'est pas connu.

Il y a 144 nouveaux cas à Toronto, 83 dans la région de Peel, 70 à Ottawa, 66 à Hamilton, 54 dans la région de York, 35 dans la région de Durham, 33 dans la région de Windsor-Essex et 30 dans la région de l'Est ontarien.

Au cours de la dernière semaine, le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario est de 655, comparativement à 724 il y a une semaine.

Dans les écoles, élèves et personnel confondus, 173 cas ont été déclarés vendredi, pour un total de 1372 depuis la rentrée scolaire dans 750 des près de 4000 écoles que compte la province.

Le nombre de cas actifs est en baisse (5747, en baisse de 98), avec 814 guérisons enregistrées vendredi.

Hospitalisations

Il y a 308 hospitalisations (+1).

Nombre de patients aux soins intensifs : 193 (égal)

Nombre de patients sous respirateur : 134 (égal)

Vaccination

La barre des 80 % des résidents admissibles entièrement vaccinés se rapproche (79,8 %), alors que 85,6 % ont reçu une dose selon les données provinciales.

Le rythme de vaccination continue de s'accélérer, deux jours après l'entrée en vigueur du passeport sanitaire qui restreint l'accès des personnes non vaccinées à des lieux et activités non essentielles. Plus de 46 000 doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures.