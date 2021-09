Manifestation pour la justice climatique à Montréal

Une importante manifestation pour la justice climatique est attendue vendredi après-midi à Montréal. La Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) et d’autres organisations se donnent rendez-vous devant le monument à sir George-Étienne Cartier à 13 h.

Le mouvement fait écho à l’importante manifestation de septembre 2019, qui a réuni des centaines de milliers de personnes dans les rues de la métropole. Il s’inscrit aussi dans la campagne mondiale Fridays for Future, lancée en 2018 par l’activiste Greta Thunberg.

Selon la CEVESCoalition étudiante pour un virage environnemental et social , quelque 112 000 étudiants à l’échelle du Québec ont voté en faveur d’une grève pour le climat.

La Coalition et les autres groupes affiliés revendiquent un projet de société permettant de véritablement s’attaquer à la crise climatique, au sein duquel la résilience climatique passe par la lutte contre les inégalités et les injustices sociales , peut-on lire dans un communiqué de la CEVESCoalition étudiante pour un virage environnemental et social .

En temps de crise, c’est les personnes les plus vulnérables qui écopent le plus , explique Albert Lalonde, étudiant en droit à l'UQAM et militant de la CEVESCoalition étudiante pour un virage environnemental et social en entrevue à Tout un matin vendredi.

M. Lalonde cite des enjeux locaux, comme les îlots de chaleur et la pollution industrielle dans les quartiers défavorisés, mais aussi les inégalités nord-sud.

Le Canada est responsable dans une proportion absolument démesurée des émissions [de gaz à effet de serre] de la planète , rappelle-t-il.