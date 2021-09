Manifestation des éducatrices en CPE à Trois-Rivières

Le rassemblement des éducatrices aura lieu au stade Quillorama de Trois-Rivières et le cortège marchera jusqu’au parc Champlain.

La présidente du Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Coeur du Québec Suzie Gaillardetz interpelle la présidente du Conseil du Trésor après l’annonce des primes accordées aux infirmières. Quand nous on demande quatre dollars d’augmentation au maximum et qu’on se fait dire qu’il n’y a pas d’argent et que ça piétine, c’est un peu insultant et on espère qu’il va en rester dans les coffres. Parce que Mme Lebel, il va falloir qu’elle ouvre les coffres , a-t-elle indiqué en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Selon Suzie Gaillardetz, il n’y a eu aucune avancée significative aux dernières rencontres de négociations. Les prochaines discussions sont prévues les 27 et 28 septembre prochains.