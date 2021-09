La Tyrolienne ferme ses portes après 50 ans de restauration à Québec

À 85 ans, le propriétaire de La Tyrolienne, Michel Moreau, ne cache pas sa déception. Après 48 ans, j'ai une clientèle de quatre générations. C'est des mariages, c'est des partys de famille, des anniversaires de deux, trois générations de la même famille! lance-t-il.

S'il avait eu le personnel, il aurait définitivement retardé son départ du monde de la restauration. Mon objectif, c'était 50 ans , affirme M. Moreau.

Comme plusieurs autres établissements, c'est le stress et les défis associés au manque criant de personnel qui le pousse à fermer l'établissement de la rue Jules-Dallaire, à deux pas du boulevard Laurier.

[...] La pénurie d'employés, c'était stressant. Est-ce qu'il va manquer de monde dans la cuisine? Est-ce qu'ils vont rentrer? Est-ce qu'on va pouvoir bien servir nos clients? On refusait des clients parce qu'on manquait de personnel , note le restaurateur.

Depuis sa réouverture, il a dû diminuer sa capacité d'une cinquantaine de places par soir en raison de ce manque d'employés. Il a dû réduire ses journées d'ouverture.

N'empêche, tenir un restaurant ouvert pendant un demi-siècle requiert une formule gagnante : une gestion rigoureuse et l'appui d'un bon chef.

Ma mère était hôtelière. Mes parents avaient un hôtel au Lac Saint-Jean. L'hôtel était toujours rempli en raison de la qualité de la table ­, témoigne l'homme d'affaires.

Avec le temps, les restaurants sont toutefois devenus des entreprises, où chaque dollar est important. Comptable de formation, Michel Moreau est bien placé pour le savoir.

La restauration, aujourd'hui, c'est de gérer des fractions de sous. Les restaurateurs sont de plus en plus dépendants des chefs cuisiniers. Il y a pénurie de chefs. Il y a des centaines de foyers pour personnes âgées qui ont ouvert au Québec depuis 10 ans. Tous ces foyers sont venus chercher la crème de nos cuisiniers, remarque-t-il.

Ce modèle de gestion serré a été transmis au fils de M. Moreau, Pierre, qui est aujourd'hui PDG du Groupe Restos Plaisirs.

Propriétaire de 12 restaurants, Pierre Moreau se décrit lui aussi comme un gestionnaire avant tout. C'est pourquoi il comprend la décision de son père de mettre la clef dans la porte. C'est aussi pourquoi il a décidé de ne pas reprendre le restaurant La Tyrolienne, du moins pour le moment, même si les employés de son père seront réaffectés dans les restaurants du Groupe Restos Plaisirs.

C'est certain que ça va faire mal au cœur , ajoute son garçon. Ce qu'il faut conserver, c'est les souvenirs. Il a énormément de beaux souvenirs ici , ajoute Pierre Moreau.

Mon père m'a légué des valeurs, une façon de faire des affaires qui va rester. Quelque part, ça ne meurt jamais complètement , dit-il avec fierté.

Pierre Moreau peut aussi compter sur un autre héritage important de son père.

Il y a 38 ans, Michel Moreau a eu l'idée de fédérer 12 restaurateurs pour faire des achats groupés. L'objectif était de diminuer les prix d'approvisionnement et d'assurer un certain volume aux fournisseurs. À l'époque, il fallait 1000 $ pour faire partie du regroupement , se rappelle Michel Moreau.

Grâce à cette centrale d'achats-là, tous nos membres sont en très bonne situation financière. On garantissait dans certains cas [aux fournisseurs] des millions de chiffre d'affaires. On leur assurait que s'ils nous donnaient les meilleurs prix, nous aussi on aurait du succès et ils seraient payés.

Une citation de :Michel Moreau