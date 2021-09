Meng Wanzhou pourrait être libérée dès vendredi

Mme Meng devrait plaider coupable et payer une amende afin de se résoudre des accusations de fraude qui pèsent contre elle.

Selon les sources de CBC, des avocats de la Couronne seront présents en cour à Vancouver pour mettre fin au processus d'extradition contre Meng Wanzhou, si l'entente est acceptée par le tribunal de New York.

Sa détention à domicile à Vancouver pourrait donc prendre fin aujourd'hui.

L’arrestation en décembre 2018 de la directrice financière de Huawei, à la demande des États-Unis, a soulevé la colère de Pékin et ébranlé les relations entre le Canada et la Chine.

Deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, ont été arrêtés et emprisonnés quelques jours plus tard par les autorités chinoises, ce qu’Ottawa et plusieurs de ses alliés considèrent comme une mesure de représailles.

Accusée de fraude par la justice américaine

Meng Wanzhou est accusée d’avoir menti à la Banque HSBC à propos des liens unissant Huawei et sa filiale Skycom, qui faisait affaire en Iran, lors d’une rencontre ayant eu lieu en 2013 à Hong Kong.

La poursuite allègue que la femme d’affaires chinoise, par des déclarations frauduleuses faites à un cadre de l'institution financière, a faussement laissé croire à HSBC qu’il n’y avait aucun risque à continuer à faire des affaires avec Huawei malgré les sanctions économiques imposées par Washington contre Téhéran.