Plus d’argent pour les nouveaux parents à faible revenu

Les parents qui gagnent généralement un revenu inférieur à 540 $ par semaine, soit l’équivalent de moins que le salaire minimum, devraient bénéficier de cette bonification.

Leur prestation peut être majorée jusqu’à 85 % ou 100 % de leur revenu hebdomadaire moyen selon l’optique du régime qu’ils auront choisi. Pour le reste de la clientèle, les prestations touchées oscillent entre 55 % et 75 % du revenu hebdomadaire moyen.

Cette nouvelle mesure représente des investissements annuels de 25 millions de dollars.

Le revenu individuel plutôt que le revenu familial

Le calcul des prestations du régime sera basé sur le revenu individuel plutôt que sur le revenu familial. Cela signifie que davantage de parents devraient avoir accès aux prestations majorées.

Les parents dont la période de prestations débutera à compter du 26 septembre 2021 pourront avoir accès à la bonification. Les personnes admissibles n’ont aucune démarche à faire puisque le calcul des prestations se fera automatiquement lors de la demande de prestations.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Travailleurs autonomes et entrepreneurs gagnants

Selon le ministre du Travail, de l‘Emploi et de la Solidarité sociale, la bonification devrait particulièrement toucher les entrepreneurs et travailleurs autonomes. Ils démarrent une entreprise, ils partent dans leur vie professionnelle et ils ont de bas revenus, surtout quand ils commencent , souligne Jean Boulet.

C’est d’ailleurs la Jeune chambre de commerce de Montréal qui a initialement demandé cet ajustement. L’organisme disait voir fréquemment de jeunes femmes hésiter à se lancer en affaires ou même à tomber enceintes de peur de ne pas en avoir les moyens.

La fin vingtaine et le début trentaine étant des moments charnières dans le démarrage d’une entreprise, mais aussi dans la formation d’une famille, les jeunes font face à des dilemmes qui les poussent souvent à choisir l’un ou l’autre.

La Jeune chambre de commerce de Montréal a aussi remarqué au fil du temps que certains entrepreneurs doivent écourter leur congé parental pour s’assurer une moins grosse perte de revenu.

Très souvent, soit l’entreprise était trop jeune et ne leur donnait pas de salaire encore, donc elles devaient s’absenter des fois seulement deux mois, trois mois, bref, moins d'un an , explique la présidente de l’organisme Déborah Chérenfant.

La femme d'affaires Déborah Chèrenfant est aussi présidente de la Jeune chambre de commerce de Montréal Photo : Radio-Canada / Mathieu Arsenault

La bonification annoncée fait partie des recommandations principales qui se trouvent dans le livre blanc sur l'entrepreneuriat féminin et la maternité présenté par l’organisme en septembre 2020.

Dans son document, la Jeune chambre de commerce recommandait également l’implantation d’un revenu minimum garanti pour les entrepreneurs qui viennent d’avoir un enfant, une suggestion que Déborah Chérenfant espère voir se concrétiser dans le futur.

Des milliers de parents touchés

Environ 47 % des mères et 33 % des pères prestataires du RQAP sont considérés comme étant à faible revenu, et plusieurs d’entre eux sont de jeunes entrepreneurs ou des travailleurs autonomes.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale estime que 17 000 parents devraient pouvoir profiter de cette bonification chaque année, dont 14 000 mères.