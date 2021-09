La Marche pour le climat de retour vendredi à Ottawa

En 2019, des milliers de militants avaient marché à Ottawa et Gatineau. Cette année, difficile d’estimer si le mouvement aura la même ampleur, comme l'explique l’étudiant en droit à l’Université d’Ottawa et organisateur de la Marche pour le climat, Anthony Plangger, en entrevue vendredi aux Matins d’ici.

Contexte pandémique oblige, M. Plangger s’attend à la venue de quelques centaines de manifestants seulement, mais en espère davantage. Ce serait bien que le monde se rende compte que ce ne sont pas les élections qui vont nous sauver, que les gens viennent se joindre à nous dans les rues, de plus en plus souvent, pour faire pression sur les gouvernements , encourage-t-il, expliquant que la marche est de nouveau organisée car les gouvernements n'agissent pas .

(Les gouvernements) font des promesses mais ne les tiennent jamais. Les mesures ne vont pas assez loin , regrette-t-il. « Il faut arrêter l’expansion de projets pétroliers, créer beaucoup plus d’énergies renouvelables et entreprendre plusieurs autres programmes, invoque l’organisateur de la marche.

L’action, organisée localement par le collectif de jeunes Fridays For Future Ottawa, veut rétablir une certaine forme de justice climatique. En entrevue, M. Plangger cite en exemple au Canada les communautés de première ligne (qui) sont affectées, les peuples indigènes , ou encore les personnes impliquées dans les projets pour extraire du pétrole . À l’international, l’étudiant à la fibre écologique souligne que d’ici la fin du siècle, on ne pourra plus vivre dans certaines parties du monde ce qui provoquera des milliers voire des milliards de réfugiés climatiques , projette-t-il.

La crise climatique a été un enjeu majeur des dernières élections fédérales. Réchauffement planétaire, fonte des glaciers mais aussi incendies dévastateurs plus fréquents, comme celui qui a ravagé la municipalité de Lytton en Colombie-Britannique l’été dernier, font partie des menaces régulièrement mises de l'avant par les experts.