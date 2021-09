La valeur des dommages causés par le feu de White Rock Lake s’élève à 77 M$

Le Bureau d’assurance du Canada s’attend à ce qu'il y ait plus de 800 réclamations en lien avec ce feu ravageur.

La fréquence et l’intensité croissantes des feux de forêt en Colombie-Britannique coûtent de plus en plus cher aux contribuables et aux assureurs, prévient le vice-président de la région Ouest, Aaron Sutherland.

La coût estimé des dommages du feu de White Rock Lake est semblable à celui du feu qui a détruit Lytton, le 30 juin, qui s’élève à 78 millions de dollars.