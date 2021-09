Les résidents de Squamish invités à une battue pour retrouver un adolescent

Il a été vu la veille, vers 22 h, alors qu’il allait se coucher. Sa famille s’inquiète pour sa sécurité.

Richie Stelmack fait environ 167 cm et pèse 45 kilogrammes. Ses cheveux et ses yeux sont bruns. La dernière fois qu’il a été aperçu, il portait des pantalons de pyjama bruns et un chandail à manches longues rouge.

Les policiers fouillent les alentours de sa maison, dans le croissant 40 000 du quartier Garibaldi Highlands avec l’aide de chiens renifleurs et des équipes de recherche et sauvetage.

Une battue vendredi

Les autorités appellent les bénévoles qui veulent venir en aide le vendredi 24 septembre à se présenter à 10 h dans le stationnement de l’Université Quest, près de la route Mamquam.

Les autorités appellent les bénévoles qui veulent venir en aide vendredi 24septembre, à se présenter à 10h dans le stationnement de l’Université Quest. Photo : Google Street View

Les gens qui veulent participer aux recherches devront être attentifs. Ils devront fouiller les petits espaces, les garages, des remises et tout endroit où pourrait se cacher un enfant de 15 ans , explique BJ Chute, gestionnaire des équipes de recherche et sauvetage de Squamish.

Les habitants du quartier sont invités à visionner ce qu'aurait pu capter leur caméra de surveillance.

Nous demandons à tous les résidents de fouiller leur quartier et de contacter la GRC s’ils remarquent quelque chose d’inhabituel ou s'ils aperçoivent le jeune homme .

Avec les informations de Meera Baines