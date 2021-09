Une cinquantaine de CPE en grève au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il s’agit d’une première de dix journées de grève adoptées comme moyen de pression. On ignore encore quand les autres journées seront décrétées.

Les travailleuses affiliées à la CSN et à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) manifestent devant leur lieu de travail entre 7 et 9 h vendredi matin. En fin d’avant-midi, elles effectueront une grande chaîne humaine à Alma.

Les travailleuses en grève affirment avoir l'appui des parents. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Elles sont sans convention collective depuis au moins 18 mois. Elles demandent notamment des augmentations salariales pour tous les types d’emploi. C’est justement sur ce point que les négociations achoppent.

Jusqu’avant la période estivale, il y avait des discussions avec le ministère, mais surtout sur des clauses sans incidence monétaire. Depuis le retour des vacances et depuis qu’on a fait les votes pour les 10 jours de grève, le gouvernement s’est mis à parler plus de ce qui touche les clauses monétaires , explique Monica Villeneuve, trésorière à l’exécutif syndical du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle affirme toutefois que ça avance, mais à pas de bébé.

Les travailleuses veulent aussi des solutions à la surcharge de travail et à la pénurie de personnel. Elles souhaitent aussi plus de temps de planification pour soutenir les enfants avec des besoins spéciaux.

Les offres déposées par le gouvernement jusqu’à maintenant sont jugées insuffisantes par les syndiqués.

Avec les informations de Louis Martineau