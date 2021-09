Le personnel de 9 CPE en Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec en grève

Leur convention collective est échue depuis plus de 18 mois. Le salaire, la charge de travail, le recrutement et la rétention du personnel sont au cœur des préoccupations.

Si on fait une comparaison avec une technique équivalente, c’est 16 % moins cher payé en CPE pour le même niveau d’éducation , précise Roxanne Brassard, vice-présidente régionale Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) affiliée à la CSN.

Jeudi, le gouvernement Legault a annoncé des primes pour augmenter le nombre d'infirmières dans le réseau public. Roxanne Brassard rappelle qu’il y aussi une pénurie d’éducatrices en CPE.

Au lendemain d’une annonce comme ça de la part du gouvernement, dernièrement, les négociations du secteur public se sont terminées et il n’y avait pas trop d’argent et tout d’un coup, ils sortent d’aussi gros montants que ça. C’est sûr qu’au niveau du salaire, on a un énorme rattrapage à faire en CPE. Pour le moment les offres qu’ils nous font c’est vraiment insuffisant. On espère qu’on va avoir notre partie de cette enveloppe-là , indique la vice-présidente régionale FSSS-CSN.

Les travailleurs se réuniront à Amos entre 10 h 30 et 14 h 30 devant les bureaux de la députée d’Abitibi-Ouest Suzanne Blais.

Des autobus passent dans les CPE ramasser [le personnel]. Ce n’est pas juste les éducatrices. Il y a plus de 10 corps de métier dans nos installations de CPE. Il y a les gens qui s’occupent de la cuisine par exemple, les gens qui font l’entretien ménager aussi entre autres , précise-t-elle.

Des manifestations sont organisées ce vendredi dans plusieurs régions de la province.