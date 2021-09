Une première journée de grève dans les CPE de l’Est-du-Québec

Les syndiqués affiliés à la CSN et à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) ont adopté ce moyen de pression afin d'accroître la pression sur le gouvernement dans le cadre du renouvellement de leurs conventions collectives échues depuis 18 mois.

Des manifestations sont prévues vendredi à Rimouski, Rivière-du-Loup, Bonaventure, Gaspé, Baie-Comeau et Sept-Îles.

Les éducatrices ont manifesté vendredi à Sept-Îles pour réclamer de meilleures conditions de travail. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry-Mélançon, a d'ailleurs annoncé qu'elle participera à la manifestation à Gaspé et souhaite, à l'instar des travailleuses, que le gouvernement valorise la profession d'éducatrice à la petite enfance.

Le mandat de grève en Gaspésie a été voté dans une proportion de 99 %. Visiblement, le gouvernement ne répond pas aux attentes et contribue, par son attitude, à accentuer la pénurie de personnel dans les CPECentre de la petite enfance , soutient la députée de Gaspé par voie de communiqué.

Dans l'ensemble de la province, le mandat de grève a été adopté à 97 %.

Les syndiqués demandent à Québec de trouver des solutions pour résoudre notamment la surcharge de travail, les difficultés de recrutement et le manque de personnel.

Ils revendiquent également des augmentations salariales pour tous les titres d'emploi.

On ne reçoit plus de CV

Dans notre réseau on manque de personnel, ça devient critique, on parle de plus en plus de bris de service , déplore la directrice générale du regroupement des CPECentre de la petite enfance de la Côte-Nord, Odette Lavigne.

En ce moment, on n'attire plus et on ne retient plus les éducatrices. [...] On ne reçoit plus de CV, les éducatrices quittent vers d'autres milieux. Une citation de :Odette Lavigne, directrice générale du regroupement des CPE Centre de la petite enfance de la Côte-Nord

Mme Lavigne considère que si les éducatrices étaient payées à leur juste valeur, la situation ne serait pas aussi difficile.

Une personne qui a la même technique d'éducation à la petite enfance peut se diriger vers le milieu scolaire et elle serait mieux payée , explique-t-elle.

Les dates des autres journées de grève n'ont pas été annoncées pour l'instant, mais le syndicat s'engage à informer les parents d'avance.