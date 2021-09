Grève des travailleurs en CPE de l’Outaouais vendredi

Des travailleurs et travailleuses en CPE de l’Outaouais vont manifester devant les bureaux du ministre de la famille Mathieu Lacombe vendredi.

Cette première journée de grève survient à la suite de l’adoption de moyens de pression des syndicats des centres de la petite enfance affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS).

L’organisation syndicale qui représente environ 600 travailleurs en Outaouais, s’est donné un mandat de grève de dix jours le 9 septembre. Ce sont 21 centres de la petite enfance qui sont touchés par cette première journée de grève en Outaouais.

Nous avons été extrêmement déçues des offres du gouvernement. Le gouvernement propose une augmentation allant jusqu’à 12 % pour les éducatrices qualifiées uniquement, alors qu’elle fond considérablement pour les autres titres d’emploi, tout aussi indispensables pour les enfants et leurs parents , avait indiqué Najoua Zitouni, vice-présidente à la négociation et agente de griefs au Syndicat des travailleuses et des travailleurs en CPE de l'Outaouais.

Les syndiqués souhaitent accroître la pression sur le gouvernement dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leurs conventions collectives.

Sans convention collective depuis maintenant 18 mois, les travailleuses et travailleurs en CPECentre de la petite enfance demandent des solutions concrètes pour résoudre la surcharge de travail, les difficultés de recrutement et le manque criant de personnel engendrant des bris de service , peut-on lire dans un communiqué partagé vendredi par la FSSSFédération de la santé et des services sociaux – CSNConfédération des syndicats nationaux .

Les travailleurs des CPECentre de la petite enfance affirment que la dernière offre monétaire du gouvernement est insuffisante. Ils estiment que rien n'est fait pour sauver le réseau et empêcher les employés de quitter la profession.

Les manifestants vont se rassembler aux Galeries de Buckingham vers 10 h 15 et vont marcher jusqu’au bureau du ministre Lacombe.

Plus de détails à venir.