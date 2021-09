Une dangereuse mode TikTok fait affluer les internautes sur la route 112 à Thetford Mines

À l’ère des réseaux sociaux, certaines modes et défis dangereux se propagent de plus en plus rapidement. La Ville de Thetford Mines a pu observer ce phénomène quand des dizaines d'internautes ont commencé à affluer vers une portion désaffectée de la route 112.

Un ancien segment de la route 112, entre Thetford Mines et Saint-Joseph-de-Coleraine, s'est effondré en 2009 et, depuis, il est strictement interdit d’y circuler. Cela n'empêche pas des internautes de s'y rendre et de mettre leur vie en danger pour se filmer à quelques pas du gouffre. Le phénomène s’est amplifié depuis ce printemps, propulsé par TikTok et d’autres réseaux sociaux.

À la base, c'est une propriété privée. On ne peut pas aller chez le voisin sans son autorisation. Mais si elle a été fermée, c'est surtout qu'elle s'est effondrée, et va continuer de le faire , souligne Marc-Alexandre Brousseau, le maire de Thetford Mines.

La chaussée reste en effet très instable, indique Yves Simoneau, porte-parole du Service de police de Thetford Mines.

Imaginez le bloc qui part, qui se détache à flanc de montagne et qui roule dans l'eau, ça pourrait être fatal. Une citation de :Yves Simoneau, porte-parole du Service de police de Thetford Mines

Il rappelle aussi qu’en cas d’accident, l’intervention des services d’urgence pourrait être très difficile et périlleuse.

Les visionnements sont nombreux pour les publications portant sur la route 112. Photo : TikTok

Plus de 200 constats d'infraction

La Sûreté du Québec (SQ) gère également le segment de route sur le territoire de Saint-Joseph-de-Coleraine et a dû intervenir à plusieurs reprises sur les lieux. Plus de 200 personnes ont récolté un constat depuis le printemps. Plusieurs flâneurs ont aussi reçu des avertissements.

On a donné des constats d'infraction pour s'être stationnés, car le stationnement est interdit sur cette route-là sur 2,5 km. De plus, on a donné des constats en vertu d'un règlement municipal pour les gens qui franchissent le périmètre , explique Alain Cyr, responsable de poste à la SQSûreté du Québec de la MRC des Appalaches.

Les amendes peuvent atteindre 275 $. Le coût de cette aventure pourrait cependant être beaucoup plus lourd, rappelle Alain Cyr.

Est-ce que la vie d'une personne vaut la peine pour une photo? C'est un pensez-y-bien. Les gens ne réalisent pas les dangers. Ce n'est pas qu'on veut empêcher les gens d'aller là pour le plaisir, c'est qu'il y a un danger. Une citation de :Alain Cyr, responsable de poste à la SQ de la MRC des Appalaches

Le goût du risque pousse des internautes à se rendre sur les lieux, mais cela n'est pas sans danger, selon la police. Photo : TikTok

Des phénomènes viraux qui se répandent de plus en plus vite

Nadia Seraiocco, chargée de cours à l'école des médias de l'UQAM, souligne que ce genre de phénomène viral n’est pas nouveau. Avec les réseaux sociaux comme TikTok, ils se propagent cependant de plus en plus rapidement.

Il y a un phénomène, un peu d'emballement, de défis qu'on va retrouver par les réseaux sociaux. Souvent, par les mots clés, les gens vont se relier les uns aux autres. [...] Avec TikTok, ça va encore plus vite, car TikTok amplifie encore plus rapidement ces phénomènes-là , explique-t-elle.

Elle précise aussi que, pour un réseau social qui compte des millions d’utilisateurs, un sujet comme celui de la route 112, dont le mot-clic a attiré environ 1,5 million de visionnements, reste marginal. TikTok est déjà intervenu dans des situations où la vie d'internautes pouvait être en danger, mais l'ampleur était beaucoup plus importante. Il serait donc surprenant que TikTok le fasse dans ce cas-ci. C'est vraiment au niveau local dans ce cas-ci qu'il faut faire de la sensibilisation.

Sur certaines publications portant sur l'ancienne route 112, TikTok affiche maintenant que les actions dans cette vidéo peuvent entraîner des blessures graves ou avoir des effets négatifs sur la santé . La plupart des vidéos publiées sur le sujet ne portent cependant pas cet avertissement.

TikTok n'a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada.